Horóscopo de 19/6: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Dissolve tuas mágoas e ressentimentos antes dessas condições coagularem teu coração e este não conseguir mais bombar vida para que circule livre através de tua presença objetiva e subjetiva.

Encontra as condições necessárias para te sentir à vontade com tua presença, e quando percebas que as mágoas e ressentimentos nutrem as argumentações infindáveis a respeito de o quão errado está tudo, volta tua atenção ao que te produza alegria, porque esse movimento não será apenas um entorpecimento, mas o início de uma vontade firme que te tirará do estado miserável em que te encontras, pondo os pés num caminho longo e sinuoso de experiências que te devolvam a dignidade.

Tua autoconfiança e dignidade podem estar baixas, porém, estão aí, esperando pelo momento em que as ponhas em prática novamente

ÁRIES: Quando a realidade não oferece a oportunidade de experimentar regozijo, chega a hora em que você vai precisar arrancar essa condição da imaginação e a colocar em prática por meio de seu próprio empenho e persistência.

TOURO: Apesar de as imagens que provocam regozijo em sua alma serem muito nítidas e evidentes, mesmo assim você não pode se iludir com que a força da imaginação seja suficiente para a realidade se dobrar, e acontecer.

GÊMEOS: Há coisas que não merecem explicação, porque fazer isso estragaria a experiência. Há momentos em que a alma precisa se entregar à experiência dos sentidos, navegar com liberdade na imaginação, sem raciocinar.

CÂNCER: É importante viver momentos intensos, porque esses nutrem sua alma e promovem bem-estar. Esses momentos intensos, muitas vezes são difíceis de encaixar na realidade cotidiana, mas todo esforço vale a pena.

LEÃO: Ofereça seu melhor, abra seu coração e se doe com generosidade, porque, apesar de essa postura vir a ser criticada e desvalorizada por várias pessoas do seu meio ambiente, ainda assim continuará sendo muito valiosa.

VIRGEM: Você nunca saberá o que poderia ter acontecido se não se lançar atrevidamente à experiência, porque somente envolvendo seu corpo e sua alma na situação você poderia avaliar se esse seria seu mundo ou não. Experimentar.

LIBRA: Se você não dá as ordens em sua própria vida é porque você segue as ordens estabelecidas e, por inércia, as coisas se repetem sem que você tenha controle algum sobre elas. É importante colocar ordem o tempo inteiro.

ESCORPIÃO: Nenhuma experiência está fora de seu alcance, tudo depende do grau de atrevimento e da capacidade estratégica de colocar as coisas em prática. Escolha o tipo de experiência com que você deseja se envolver.

SAGITÁRIO: A excitação que sua alma busca se encontra disponível e ao alcance da mão, porém, enquanto a imaginação continuar sendo mais atrativa do que é possível perceber de imediato, tudo passará em brancas nuvens.

CAPRICÓRNIO: É bom ter os pés firmemente apoiados na realidade concreta, e tomar decisões práticas, porém, é importante, também, ter a cabeça nas nuvens, se permitir navegar livremente pelo mundo da imaginação. Isso também é útil.

AQUÁRIO: Criar clima é próprio das pessoas que não se atrevem a falar tudo na lata. Criar clima é interessante em alguns poucos casos apenas, porque na maior parte desses, o mais importante é haver sinceridade e honestidade.

PEIXES: Os ideais que fazem arder seu coração de vontade de os realizar hão de ser postos na ponta da pirâmide de sua escala de valores, e tudo o mais que você fizer, que seja feito em nome desses ideais. Assim a vida avança.