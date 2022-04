Horóscopo de 30/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Júpiter em conjunção; Lua Nova em Touro.

Que a Graça da Vida de todas as vidas brote do fundo do teu coração, irradiando todas as bênçãos através de ti, para que todas as pessoas se beneficiem com tua presença! Eis a fórmula segura de prosperidade, porque se buscas prosperar em detrimento dos relacionamentos, te asseguro que puseste os pés num péssimo caminho. Boa sorte! Porque estás, realmente, com tua alma abandonada à própria sorte.

Nosso egoísmo selvagem nos convence de podermos construir mundos à parte, que prosperem enquanto as outras pessoas definham, e somos bem-sucedidos por um tempo, mas, como as sementes são equivocadas, cedo ou tarde nos deparamos com os resultados contraproducentes.

Tua segura prosperidade provém da arquitetura de planos que não apenas beneficiem a ti, mas que derramem bênçãos a todas as pessoas.

ÁRIES: A vida é cheia de mistérios, que, aos poucos, se revelam ao humano para que tenha certeza de sua evolução. Nem sempre a apresentação dos mistérios se acomoda rapidamente na consciência, mas com o tempo, isso acontece.

TOURO: Seria desnecessário repetir uma e outra vez a afirmação de que com boas companhias a experiência de vida fica muito melhor, porém, como a personalidade sempre tende a se isolar, é preciso continuar repetindo. Amizades.

GÊMEOS: Se a sua alegria depender totalmente de acontecimentos exteriores, esses podem, eventualmente, acontecer, mas sua alma não os perceber, porque, desprovida de alegria, ela não percebe tudo de bom que acontece.

CÂNCER: Os conceitos, quando não são revisados periodicamente, se transformam em preconceitos, e isso sem a alma perceber que caiu nessa cilada. Para isso não ocorrer, passe em revista seus pontos de vista, suas opiniões.

LEÃO: Quando as coisas boas da vida se ocultam por trás de problemas, isso acontece porque sua alma se esqueceu de ativar o espírito de aventura, e passou a ter o medo como principal orientador de todas as decisões.

VIRGEM: As boas coisas que acontecem a outrem hão de ser celebradas como se acontecessem a você também, porque nossa humanidade está toda conectada entre si, mesmo que as pessoas resistam a viver de acordo com isso.

LIBRA: A complexidade deste momento não há de ser minimizada, imaginando que você tenha total capacidade de dar conta do recado. Na prática, você resolverá tudo que acontece, porém, com uma atitude prática e bastante humilde.

ESCORPIÃO: O prazer que é compartilhado é, também, prazer multiplicado. O problema é que nem sempre há pessoas bem dispostas a essa partilha, ou pior, que as pessoas interessadas só pretendam tirar vantagem de você.

SAGITÁRIO: Faça muito do pouco que estiver disponível, porque é assim que você descobrirá o enorme prazer e beleza que se encontram encerradas nas coisas que aparentemente não teriam grande importância, por serem habituais.

CAPRICÓRNIO: Tudo anda melhor do que se esperava, porque a mente perturbada costuma fazer profecias sinistras. Na prática, você comprova agora o quanto de exagero há sempre envolvido nessas profecias. Mudança de comportamento.

AQUÁRIO: Aquilo que você conquista neste momento, ainda terá repercussões por muito tempo pela frente. Portanto, tente se afastar da banalidade, procure viver este momento com a devida pompa e circunstância, para não o desvalorizar.

PEIXES: Muita coisa boa acontecendo é um momento delicado, porque sua alma tende a entrar em colapso no entusiasmo, perdendo de vista a necessária atenção que tudo requer, para você não se frustrar com os resultados.