Horóscopo de 30/8: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Cientes de que o egoísmo é o mal que assola os relacionamentos de nossa humanidade, e muito perceptivos do mal que nos atormenta através do egoísmo das pessoas com que convivemos, mas não tão claros assim a respeito de nossas próprias atitudes egoístas, não há razão de nos surpreender com o estado atual do mundo. Aliás, é bem merecido que tudo esteja como está, somos nós os responsáveis.

E seguirá impossível superar esse estado de coisas se não ressignificarmos a cura do egoísmo, que depositamos nas mãos de ideais de sagrada fraternidade, a qual é uma realidade, mas que é impossível conquistar sem antes passar por um estágio intermediário, superando o egoísmo selvagem e o transformando num egoísmo fraternal, mediante o qual ainda somos egoístas, mas com respeito às vontades alheias.

ÁRIES: Evite buscar longe um tipo de satisfação que poderia ser obtida fazendo bom uso de tudo que já se encontra disponível, e ao alcance de sua mão. A magia da Vida está ao seu lado, mas sempre parece inatingível. Por que?

TOURO: Você pode mandar as preocupações passear um pouco enquanto preserva sua sanidade e bom humor. Não há sequer um registro na história da humanidade que comprove que ao se entregar à preocupação alguém tenha solucionado algo.

GÊMEOS: Há momentos em que parece impossível conciliar suas demandas com as que outras pessoas fazem ao mesmo tempo, sobre os mesmos assuntos. Essa incongruência precisa ser deixada à solta, porque se extinguirá por si só.

CÂNCER: É importante tocar nos temas delicados que sua alma anda percebendo, porém, mais importante ainda é que isso seja feito de uma forma clara e sincera, sem a menor intenção de criticar ou de dar sermão. Isso não.

LEÃO: Não importa que a imaginação conduza você a se entusiasmar com cenários tão distantes, que pareçam impossíveis de conquistar. O que importa é que a imaginação lhe infunda ânimo e eleve seu humor acima dos perrengues.

VIRGEM: Para que complicar, se tudo poderia ser simples? Não há uma resposta pronta para este dilema, porque, apesar de se poder fazer de tudo para viver em paz, a alma humana encontra meios de subverter a serenidade.

LIBRA: Os problemas alheios podem ocupar uma boa parte do seu tempo, e isso denota interesse compassivo nas pessoas. Tenha cuidado, porém, para que sua piedade não agregue peso ao que essas pessoas já carregam. Alegria é melhor.

ESCORPIÃO: Importante é que a divisão de tarefas seja a mais justa possível, cuidando para manter sob controle essa estranha tendência a dar o dito pelo feito. Dar palpite não alivia o trabalho de ninguém, pelo contrário.

SAGITÁRIO: A questão não é se você pode ou não realizar o que deseja, a questão principal é se antecipar aos resultados de você ir em frente, e fazer o que deseja. A antecipação dos resultados ajuda a fazer escolhas sábias.

CAPRICÓRNIO: Toda aventura envolve alguns riscos, ou não seria aventura. Este é um momento em que você precisa avaliar os riscos envolvidos, mas sem que isso alimente preocupações desnecessárias, que sirva apenas à prudência.

AQUÁRIO: Conversar abertamente será sempre um risco, porque você nunca saberá a resposta das pessoas que ouvirão. Porém, vale a pena aceitar esse risco, isso será melhor do que você carregar todo o peso em sua alma.

PEIXES: Se tudo vai se resolver ou não, nenhuma ciência poderia lhe garantir. Porém, o que se pode garantir é que nada afete seu bem-estar, porque sua alma já comprovou que, por pior que pareça o cenário, tudo continua.