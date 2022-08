Horóscopo de 5/8: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quarto crescente em Escorpião.

Seria fantástico se o enlevo espiritual fizesse parte de nossa rotina, mas, apesar da necessidade fundamental de conexão cotidiana com um mundo maior e melhor, deixamos a espiritualidade para acontecer através de coincidências e eventualidades, não a imaginamos se repetindo no dia a dia, e isso é um erro de nossa parte, porque, de fato, a primeira coisa ao nos levantarmos da cama, e a última antes de irmos dormir, teria de ser a conexão espiritual.

Nunca é tarde para corrigir esse erro, porque a conexão espiritual é um exercício, o qual, tornado parte dos hábitos cotidianos, garante a construção do mais importante relacionamento a que o ser humano é destinado, a espiritualidade Todas as rotinas atendem alguma necessidade, e a espiritual é a maior necessidade de todas.

ÁRIES: Tudo tem um custo, com certeza, e seria sábio de sua parte os calcular, antes mesmo de colocar seus pés no caminho do progresso desejado, e iniciar a marcha nessa direção. Tudo tem um custo, o progresso também.

TOURO: Chame a atenção, porque as pessoas andam distraídas ou preocupadas com outros assuntos, e se você quiser que elas se interessem pelo que acontece a você, cabe chamar a atenção, com o menor pudor possível, mas com elegância.

GÊMEOS: Evite pretender atalhos para que tudo ande mais rapidamente, porque esses não se encontram disponíveis nesta parte do caminho. Prefira se ater aos mínimos detalhes que estiver ao seu alcance colocar em prática.

CÂNCER: Suas determinações precisam ser firmes e não deixar lugar à dúvida, porque se não forem consistentes, as pessoas se sentirão permitidas a seguir em frente com seus propósitos. E assim, tempo será perdido.

LEÃO: Importa mesmo que você consiga alguns resultados, ainda que esses não sejam nem parecidos com suas pretensões. Importa mesmo que neste momento você escolha movimentos e estratégias que garantam algum resultado.

VIRGEM: Inadvertidamente, você pode dizer coisas que revelem sua intimidade a pessoas que não saberiam valorizar esse momento. Quando perceber algo assim acontecendo, faça cara de panorama, como se nada ocorresse.

LIBRA: É arriscado dar por garantido o que algumas pessoas prometem, mas ao mesmo tempo não há muita margem para criar uma alternativa, caso as promessas falhem. Então, resta se munir de confiança, apesar das dúvidas. É assim.

ESCORPIÃO: Assuma a responsabilidade de puxar e motivar as pessoas com que você precisa lidar agora, dando o exemplo de iniciativas que suspendem por um tempo quaisquer dilemas e dúvidas sobre se vai ou não dar tudo certo.

SAGITÁRIO: Alguns sacrifícios precisarão ser feitos, nada grave nem tampouco algo que pesará demais na consciência depois. Porém, são sacrifícios enfim, e esses sempre têm uma carga de opressão e constrangimento.

CAPRICÓRNIO: Você verá que nada é tão complicado quanto pensado, desde que você se atreva a tomar alguma medida prática, porque as complicações aumentam na mesma medida em que não se colocam em prática as ideias que circulam.

AQUÁRIO: Se o que as pessoas prometem for muito abstrato e inconsistente, melhor se dirigir a outro lugar e buscar apoio em outras pessoas, porque, senão, você se encontrará na constrangedora situação de ter de assumir tudo.

PEIXES: Faça acontecer suas pretensões, não deixe por menos nem tampouco se submeta aos pudores ou a quaisquer temores, avance. Mais vale fazer algo mal feito do que não fazer nada, essa é a melhor orientação para o momento.