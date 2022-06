Horóscopo de 7/6: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.

Adaptar-se ao meio ambiente em que existimos? Ou adaptar o meio ambiente em que existimos à pessoa que somos? Nem tanto ao céu nem tanto ao inferno. Seria muito egoísta de nossa parte dobrar a realidade para que essa nos sirva exclusivamente aos nossos propósitos, porém, o oposto tampouco é saudável, que o tempo inteiro eclipsemos nossos desejos e necessidades para nos adaptarmos ao meio em que vivemos.

Zona de conforto, por exemplo, se um ser humano não tiver uma, viverá em constante trauma, porque é preciso ter conforto e segurança para não sermos traumatizados. Porém, se a zona de conforto se transforma numa obsessão, e tudo for feito em nome dela, então o ser humano perde sua vida se defendendo de tudo e de todos, em vez de viver.

Resiliência é a matemática que resolve o adaptar-se e o adaptar.

ÁRIES: Apesar de os olhos de sua alma continuarem buscando uma grande tacada para criar a reviravolta perfeita, ainda assim, o que continua disponível nesta parte do caminho são as pequenas coisas que conduziriam até lá.

TOURO: Nada mais você precisa, está tudo aí, ao alcance da mão. Porém, nada se fará por si só, você precisa dosar os ingredientes disponíveis com sabedoria, fazendo seu jogo, traçando estratégias bem definidas. É por aí.

GÊMEOS: Os começos e os fins se entretecem e convivem nesta parte do caminho. Talvez seja melhor começar pelas conclusões, para abrir espaço para o novo e, assim, sua alma se sentir mais à vontade para dar o pontapé inicial.

CÂNCER: Encontre o momento certo para ter essa conversa imprescindível, que servirá para você desengasgar o que precisa dizer, como também ouvir o outro lado, de modo a ter uma percepção mais clara do que anda acontecendo.

LEÃO: O espaço disponível para hesitações e dilemas é muito estreito, porque neste momento é preciso colocar mãos à obra e fazer tudo que puder. Se as pessoas se queixam ou atrapalham, essa não é a questão principal.

VIRGEM: Sob pressão ou sem ela, de todo modo este seria um momento de definições, não tanto mentais ou conceituais, mas da ordem prática dos acontecimentos que sua alma seja capaz de colocar em marcha. A bola está com você.

LIBRA: Às vezes, seria melhor não saber o que se fica sabendo, porque as informações mudam completamente o panorama e expectativas, e sua alma fica sem saber o que fazer. Porém, sempre será melhor o esclarecimento que a ignorância.

ESCORPIÃO: As emoções envolvidas nesta parte do caminho, e em relação às pessoas com que sua alma precisa lidar, são todas muito intensas, mas, nem sempre positivas ou nutritivas. É preciso ter um pouco mais de clareza.

SAGITÁRIO: Quando as pessoas se entendem e colaboram, é produzida uma força que não é resultado da simples soma das partes envolvidas, é muito mais do que isso, é uma sinergia que não se compara a nenhuma outra experiência.

CAPRICÓRNIO: Quando acontecem os grandes eventos que impactam a consciência humana, é facilmente esquecido tudo que esteve envolvido nos tempos anteriores para se chegar a esse resultado, todos os pequenos detalhes.

AQUÁRIO: Entre a diversão e o tormento, certeza de que você escolheria a diversão. Porém, nem sempre a alma está com essa bola toda, e se deixa carregar por emoções intensas que, na prática, produzem eventos traumáticos.

PEIXES: Considere tudo que está envolvido neste momento de sua vida, e tudo que você precisa para realizar suas pretensões. Veja tudo com honestidade e transparência, para não correr o risco de tropeçar em ilusões.