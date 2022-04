Horóscopo de 9/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto crescente em Câncer.

Nada voltará a ser como antes, nunca mais! E não é somente para ti, é para o mundo inteiro, que passa por uma acomodação nunca antes experimentada na história, diante da qual as forças arcaicas se sublevam, e apresentam resistência, e as forças de muito boa vontade andam confusas, porque não têm a menor ideia sobre o que fazer.

Portanto, não carregues o peso inteiro da realidade sobre tuas costas, mas tampouco te eximas da parte que poderias executar, como uma contribuição de leveza e harmonia ao momento conturbado

Tu não podes mudar o mundo inteiro, mas podes mudar o mundo que há em ti, irradiando um novo tipo de influência através de tuas ações, pensamentos e emoções.

Faz a tua parte, isso está de muito bom tamanho.

ÁRIES: Como se lançar criativamente ao futuro sem detonar a realidade atual? Eis a fórmula que sua alma precisa resolver de imediato, porque se colocam sobre a mesa as duas necessidades simultaneamente. Conflito que vale a pena.

TOURO: As questões que parecem empacar, porque complicadas, só requerem negociações mais sofisticadas, não apenas com as pessoas envolvidas, mas também, e principalmente, a negociação de sua alma consigo mesma. Em frente.

GÊMEOS: As melhores ideias são as que possam ser postas em prática o mais rapidamente possível, brindando com dinamismo e se tornando produtivas. Escolha você as ideias que se dedicará a imaginar hoje. Espírito prático.

CÂNCER: Chega uma hora em que ficar se escondendo da vida, com temor das fatalidades, acaba drenando toda a força vital, e produz tédio e desânimo. É nessa hora que sua alma há de tomar impulso e dobrar a aposta na vida.

LEÃO: Muitas mais coisas poderiam ser feitas em conjunto, porém, a realidade fica aquém do desejável, já que cada pessoa tem suas próprias limitações, e não é do dia para a noite que a alma humana se liberta delas.

VIRGEM: Você comprovará que muitas das coisas que sua alma acha que só acontecem a ela, na prática são mais comuns do que pensa, e isso não desvaloriza a experiência, mas indica o real caminho para resolver os perrengues.

LIBRA: Há coisas que precisam acontecer e que se manifestam através do que as pessoas dizem e orientam, inclusive aquelas com que sua alma nem simpatiza, mas que, de alguma maneira, fazem parte do seu dia a dia. É assim.

ESCORPIÃO: A importância dos momentos é de caráter subjetivo, porque não depende do cenário, mas da disposição interior. Por isso mesmo, não dependa de coisas nem de pessoas, procure determinar você seu ritmo e disposição.

SAGITÁRIO: Muita coisa poderia sua alma fazer, não fossem as limitações dela mesma, feitas pudores e temores de as ações parecerem isso ou aquilo. Há limitações que precisam ser respeitadas, há outras que é preciso descartar.

CAPRICÓRNIO: Tudo é possível, mas nem tudo é desejável, quanto menos necessário. Haverá sempre escolhas a fazer, entre agir para satisfazer seus anseios ou os sacrificar, porque haveria coisas mais importantes para respeitar.

AQUÁRIO: Muitas das coisas que você faz no automático, mereceriam um pouco mais de envolvimento de sua parte, porque assim você descobriria o tesouro oculto nessas questões que, de tão banais, passam despercebidas.

PEIXES: Viver dependendo de circunstâncias não é o melhor cenário para sua alma. Por isso, não se admire por chegar a um momento como este, em que, apesar das limitações, sua alma encontra tempo para fazer o que lhe dá na telha.