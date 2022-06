Horóscospo de 5/6: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Leão.

A construção da identidade é um processo muito complexo, que envolve muitas fontes de informação, porém, como nossa civilização acabou de descobrir as origens psíquicas, familiares e tradicionais dessa construção, acabamos todos imaginando que só haja isso para entender.

Há muito mais, porque, se bem que é verdade haver grande importância na construção da identidade em nossa origem familiar, genética, psíquica, sociológica, histórica e na influência que o meio ambiente imprimiu em nossa formação, nenhum de nós é apenas o resultado de sua biografia, porque cada um e todos os relatos que fizermos dessa são recortes selecionados, narrativas editadas de acordo com a conveniência.

A complexidade de nossas identidades não se resume ao nosso passado, há muito mais a ser levado em conta nesse processo misterioso.

ÁRIES: Use seu tempo para obter prazer e regozijo sem, no entanto, ter de arrancar à força essas condições da realidade nem muito menos de alguém. Procure seguir pela linha de menor resistência para obter conforto.

TOURO: Um pouco de paz e sossego! Quem não gostaria? Aparentemente, todas as pessoas apreciam o sossego, mas, na prática, quando há sossego sempre acontece de alguém iniciar um conflito que não tem pé nem cabeça. É assim.

GÊMEOS: Muitas coisas podem ser ditas, mas, no fim, nada de interessante surgir das tantas palavras proferidas. É uma questão de seletividade, de começar a pinçar as ideias que podem ser desenvolvidas, em nome do conhecimento.

CÂNCER: Muitas coisas estão disponíveis e ao alcance da mão e são suficientes para brindar com a segurança que sua alma precisa agora. Portanto, se você buscar longe o que está perto, o risco será todo seu. Assim é.

VIRGEM: Descanse o quanto seja possível, mas não espere que a realidade ao seu redor ajude nesse processo, porque provavelmente acontecerá o contrário. Portanto, seu descanso terá de acontecer por obra e graça de sua vontade.

LEÃO: Tome alguma iniciativa que produza efeitos organizadores. Não se trata de fazer algo apenas para demonstrar sua autonomia e independência, mas que, fazendo uso dessas virtudes, você inicie um jogo que beneficie a todos.

LIBRA: Com um pouco de ajuda dos amigos, tudo se torna muito mais alegre, leve e divertido. Porém, do jeito que o mundo anda, e que assusta as pessoas, elas andam se escondendo, temerosas de que o céu caia sobre suas cabeças.

ESCORPIÃO: Evite fazer o mesmo de sempre, porque apesar de haver essa possibilidade, não seria uma escolha sábia, diante da vontade de fazer algo diferente, algo que quebre a rotina, algo que estimule o entusiasmo. Aí sim!

SAGITÁRIO: Nada melhor do que ouvir uma boa história que faça sua alma refletir sobre a grandeza da vida, e sobre o quão mesquinhas são as atitudes cotidianas que nossa humanidade adota em relação à vida. Reflexões.

CAPRICÓRNIO: Tecnicamente, pode estar tudo bem ao seu redor, porém, quando emerge um sentimento de desconforto de dentro de sua alma, será esse sentimento o que ocupará a maior parte do cenário, empurrando todo o resto.

AQUÁRIO: Não importa quão boa seja sua vontade, ela não garante que as pessoas acolherão com amor o que você lhes oferecer, porque, em muitos casos, algumas delas se mostram desafiadoras e resistentes sem haver necessidade.

PEIXES: Opor resistência ao que de todo modo você terá de fazer, é um pouco como a criança que faz birra, resistindo a uma realidade que, de uma maneira ou de outra, com resistência ou sem ela, acontecerá assim mesmo.