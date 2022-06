Hospitais registram aumento de 94% dos casos confirmados de COVID

Com o número de casos de COVID-19 aumentando em todo o país, nas últimas duas semanas, hospitais privados de todo Brasil registraram um aumento médio de 94% no número de casos confirmados de coronavírus, de acordo com a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

Conforme apurado pela associação, dos atendimentos relacionados à COVID-19 em pronto-socorro, 30% da demanda são relacionados a casos da doença, 4,52% dos pacientes acabaram internados e, aproximadamente 1,2% precisaram ser encaminhados para UTI.

“Estamos entrando em uma semana de maior preocupação em relação às duas últimas. O crescimento dos atendimentos nos pronto-atendimentos tem sido muito expressivo nos hospitais, o que reflete no aumento do número de internações e faz com que as instituições voltem a precisar ampliar a destinação de leitos para Covid-19”, destaca o diretor-executivo da Anahp, Antônio Britto.

A associação também aponta na pesquisa a taxa de ocupação dos hospitais associados à Anahp. Nas duas últimas semanas, a média foi de 84%. Em abril esse número não passou de 77,5%.

“Não podemos esquecer de que estávamos em uma fase de retomada dos procedimentos eletivos, mas também não podemos desprezar essa informação no cenário da Covid”, pontuou o diretor-executivo.