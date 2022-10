Hospital Municipal amplia oferta de ultrassonografia mamária para mulheres

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) ampliou a oferta dos serviços e exames para mulheres neste Outubro Rosa. Na unidade, localizada em Cajazeiras, estão sendo realizados, desde o início do mês, exames de ultrassonografia da mama e transvaginal. São 50 vagas a mais para cada especialidade. O resultado do exame sai no mesmo dia, sob acompanhamento e orientação dos médicos.

Os atendimentos acontecem todas as quintas-feiras deste mês, às pacientes encaminhadas pelos postos da Atenção Primária à Saúde (APS). “Estamos ampliando a oferta desses procedimentos voltados para o público feminino, no Hospital Municipal de Salvador, para facilitar o acesso das mulheres soteropolitanas às intervenções especializadas. Essa é mais uma das várias iniciativas da Prefeitura, para garantir a promoção à saúde da nossa população”, explicou Decio Martins, titular da Saúde de Salvador.

De acordo com o diretor-geral do HMS, Gustavo Mettig, a iniciativa permite um incremento significativo de atendimentos, voltados para a mulher, na unidade hospitalar. “Há um número expressivo de atendimentos durante todo o ano aqui no hospital. Nesse período, que marca o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o número de vagas aumenta, com o intuito de incentivar, chamar a atenção e promover o autocuidado”, disse.

Orientação

A médica ginecologista e especialista em ultrassonografia do HSM, Paula Figueiredo, orienta e reforça a população para realizar os exames periodicamente. “Qualquer mulher pode realizar o autoexame de toque, pelo menos uma vez ao mês a cada mês”.

A especialista sugere que o autoexame, preferencialmente, seja realizado no banho. “Nesse momento, a mulher, enquanto estiver passando o sabonete, pode verificar alguma alteração. É importante que a mulher conheça a sua mama, para percepção de algo incomum nela”.

Multicentros

Além do HSM, nos multicentros de Salvador estão sendo realizadas consultas com especialistas em ginecologia, cardiologia, endocrinologia, mastologista, USG Transvaginal, mamária e pélvica, além de diversos exames e consultas. Os atendimentos começaram na segunda quinzena de outubro e se estenderão até o final da primeira quinzena de novembro.