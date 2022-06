Hospital São Lucas pega fogo em Copacabana

Um princípio de incêndio no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio Janeiro, mobiliza o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (8/6). Segundo a corporação, um equipamento do hospital teria dado pane elétrica.

De acordo com as informações preliminares, alguns pacientes foram retirados às pressas da unidade. Funcionários também estão sendo evacuados do local, segundo o jornal local SBT Rio. Bombeiros já atuam no local para controlar o fogo.

Até o momento não há informações sobre vítimas.

Esta matéria está em atualização.