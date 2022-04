Hotéis do Rio comemoram procura por vagas durante o feriadão

A rede hotelaria carioca registrou números expressivos durante o feriadão de Tiradentes e Carnaval fora de época. De acordo com levantamento divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do estado e pelo HotéisRIO, a ocupação chegou a 81% na cidade. O número supera os 78% previstos pelas duas entidades para o período.

Os bairros da Barra da Tijuca e São Conrado encabeçaram a lista de regiões mais procuradas pelos turistas, com 82,73%, seguidos de Ipanema e Leblon com 82,36%; Leme e Copacabana, na terceira posição, com 80,26% e Flamengo e Botafogo, com ocupação de pouco mais de 78%.

O levantamento aponta ainda que São Paulo e Minas Gerais foram os principais mercados emissores de turistas para o feriado. Cidades do próprio Rio de Janeiro e do Espírito Santo aparecem em seguida. Casais e famílias responderam pela maior parte da demanda.

Em 2020, a festa foi prestigiada por 2,1 milhões de turistas que movimentaram 4 bilhões de reais, segundo dados da Riotur. Em 2022, a empresa municipal de turismo ainda não fechou os números.

*Com supervisão de Vitória Elizabeth

Economia Rio de Janeiro Vitória Elizabeth / Beatriz Arcoverde Lucas Coelho* – estagiário da Rádio Nacional Hotéis do Rio 1:08