Hotéis em Praia do Forte recebem certificado internacional de segurança

Os hotéis do Complexo Iberostar Praia do Forte, na Bahia, foram consagrados com o mais alto nível de auditoria externa global Cristal Standards, que verifica anualmente propriedades considerando a saúde, a segurança e a qualidade.

O complexo recebeu o certificado de melhor do Brasil nas auditorias SpaCheck, FireCheck e PosiCheck, que comprova o cumprimento dos mais altos padrões internacionais no controle e prevenção de propagação de infecções.

“Obter esse nível de reconhecimento para nossos dois hotéis em 2021 é um marco bastante importante para nós, sobretudo por ter sido o ano de retomada pós-pandemia, em que levamos a segurança de nossos empregados e hóspedes muito a sério”, nos disse o diretor de Operações Brasil da empresa, Ramón Girón.

Originalmente publicado no Alô Alô Bahia