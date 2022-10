Hotel Meliá Brasil 21 se prepara para receber fãs do The Killers

No dia 14 de novembro, Brasília (DF) recebe a banda norte-americana The Killers. O show promete atrair fãs de vários cantos do Brasil, que precisarão de hospedagem para curtir com tranquilidade tanto o espetáculo quanto a cidade no feriado da Proclamação da República. Pensando nisso, o Meliá Brasil 21 é uma alternativa interessante, pois fica a 5 minutos de carro ou 16 minutos no trajeto à pé até a Arena BRB/Mané Garrincha, onde será a apresentação, e está próximo de pontos turísticos e shoppings da capital.

O Meliá Brasil 21 está localizado no Complexo Brasil 21, na Asa Sul, na região central da cidade. O empreendimento conta com quartos amplos e confortáveis, restaurante interno, piscina, sauna e a maior academia de ginástica em um hotel brasileiro. O espaço também oferece um lounge onde os clientes podem desfrutar de um happy hour já incluso na diária.

“O Meliá Brasil 21 é um hotel versátil que atende desde comitivas internacionais, artistas, a famílias e casais, sempre comprometido em oferecer um alto padrão de atendimento.”

Michelle Machado, coordenadora de vendas do Meliá Brasil 21

O hotel dispõe de quartos confortáveis e bem decorados Referência A rede espanhola está na capital desde 2003. No Brasil, são 12 unidades localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas e Brasília. Ao todo, são mais de 350 hotéis espalhados pelo mundo. Todos seguindo um padrão de qualidade que visa o melhor atendimento aos hóspedes.

Em Brasília, o Meliá Brasil 21 é referência quando se trata de hospedagem para grandes artistas. O local já recebeu nomes internacionais como Paul McCartney, Beyoncé, Pearl Jam, Demi Lovato e Green Day. A nível nacional já se hospedaram no hotel Capital Inicial, Marisa Monte, Zeca Pagodinho, Lulu Santos, Nando Reis, Titãs, Jota Quest e a maioria dos artistas sertanejos que chegam para fazer show na cidade.

Vantagens Para além de toda a estrutura que o Meliá Brasil 21 oferece, o hotel conta com um programa de fidelidade. “Quando o cliente se cadastra, ele já ganha 2 mil pontos de boas-vindas, que podem ser utilizados para abater no custo da diária e no restaurante. E na medida que o hóspede vai se hospedando, vai acumulando pontos que podem ser convertidos em diárias. O programa oferece sempre o menor preço online com descontos de até 20%”, explica Michelle.

O espaço também proporciona descontos promocionais. Quem for se hospedar nos próximos dias ou na semana do show, pode utilizar o cupom LatamBR10, que oferece abatimento de 10% no valor das diárias.

