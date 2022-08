‘House of the Dragon’ tem a melhor estreia de série da história da HBO

A série ‘House of the Dragon‘, que estreou no streaming da HBO Max neste domingo, 22, atingiu uma marca histórica. Cerca de 9.986 milhões de espectadores assistiram à estreia somente nos Estados Unidos, atingindo a maior série original da história. O recorde também foi batido na América Latina e Europa, Oriente Médio e África. Em geral, a audiência de domingo à noite representa 20% a 40% da audiência total que a série teve em sua estreia, revelou a HBO. A série prequel de Game of Thrones conta a história do clã Targaryen, que ganhou a admiração do público com Daenerys Targaryen e seus dragões. A produção é co-criada por Martin e Ryan Condal e é baseada no romance Fire & Blood, de George R.R. Martin. Os episódios serão lançados todos os domingos até 23 de outubro.