Humberto Carrão e Chandelly Braz terminam casamento

O casamento do ator Humberto Carrão, que atuou em “Marighella” e em novelas como “Amor de Mãe” e “Ti Ti Ti”, com a atriz Chandelly Braz, que trabalhou em produções como “Saramandaia”, “Haja Coração” e “O Outro Lado do Paraíso”, chegou ao fim. Segundo informações do jornal Extra, o casal decidiu dar fim no relacionamento no mês passado. Ainda segundo o veículo, Humberto, que tem 30 anos, teria sido visto em uma roda de samba no centro da cidade do Rio de Janeiro. Os dois começaram o relacionamento em 2012, depois de terem contracenado na novela “Cheias de Charme”, exibida pela TV Globo entre abril e setembro daquele ano. Atualmente, o ator está prestes a gravar a novela “Todas As Flores”, escrita por João Emanuel Carneiro para estrear no Globoplay. Já Chandelly, que tem 37, teve seu papel mais recente na série “Sob Pressão”. Nem Humberto nem Chandelly se manifestaram nas redes sociais sobre o tema.