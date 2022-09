IBGE: inflação da indústria cai 3,11% em agosto

Os preços da indústria caíram 3,11% em agosto frente a julho. Foi a maior queda do Índice de Preços ao Produtor na série histórica. O IPP é medido pelo IBGE e tem como base a variação dos preços do atacado nas Indústrias Extrativistas e de Transformação. No ano, o acumulado chegou a 7,91% e, em 12 meses, 12,16%.

As quatro maiores quedas em agosto ocorreram nas indústrias extrativas, refino de petróleo e biocombustíveis, metalurgia e alimentos.

É a segunda vez no ano que a variação dos alimentos é negativa; a última ocorreu em janeiro. Com isso, o acumulado em 2022 recuou de 10,88%, em julho, para 6,73%, em agosto. No entanto, na comparação com igual mês de 2021, os preços ficaram 12% maiores este ano.

Quatro produtos tiveram destaque entre aqueles que registraram quedas: o leite Longa Vida, cujos preços foram pressionados por uma menor demanda; açúcar bruto, “carnes e miudezas de aves congeladas” e “óleo de soja bruto”.

Em agosto, oito das 24 atividades investigadas pelo IBGE tiveram variações positivas de preço frente a julho. É o caso dos veículos, com a vigésima sexta alta consecutiva, acumulando um salto de 31,87%.

