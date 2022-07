IBGE: inflação oficial de junho sobe 0,67%

A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, voltou a subir em junho deste ano. A taxa ficou em 0,67%, após a variação de 0,47% registrada em maio.

Os dados divulgados nesta sexta-feira (8), pelo IBGE, mostram que no ano a inflação acumulada é de 5,49% e, nos últimos 12 meses, de 11,89%.

O gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, explicou que todos os nove grupos de despesas pesquisados registraram inflação em junho, com destaque para vestuário. Houve aumento de preços nas roupas masculinas e femininas. Mas, o maior impacto na inflação foi causado pelo grupo alimentação e bebidas, com a alta nos preços da refeição e do lanche fora de casa.

Também divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu 0,62% em junho, acima da taxa registrada em maio, 0,45%.

O indicador mede a inflação para as famílias que vivem com até oito salários mínimos por mês. E o que mais pesou no bolso desta faixa de renda foi o aumento dos alimentos.

Economia Rio de Janeiro Leila Santos – Marizete Cardoso Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional IBGE Inflação IPCA 1:58