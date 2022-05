IBGE lança painel interativo com indicadores regionalizados do Pnad

O IBGE lançou nesta quarta-feira um painel interativo que regionaliza as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Pnad Contínua. A ferramenta é on-line e promete ser fácil de utilizar por qualquer pessoa.

São 24 indicadores, entre eles, mercado de trabalho, educação e acesso à internet, de toda série histórica, iniciada em 2012.

Antes, a pesquisa disponibilizava os dados dos estados e das capitais. Agora, com os novos 146 estratos geográficos, ficam mais claras as diferenças regionais dentro de um mesmo estado. As informações mais recentes são de 2019 porque em 2020 e em 2021 a pandemia afetou a PNAD.

A coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, afirma que a ferramenta vai facilitar as pesquisas locais e permitir que o usuário saiba mais sobre onde vive com ilustrações e mapas mais interessantes.

O diretor de Geociências, Claudio Stenner, explica que essa estratégia de divulgação dos dados deve ser usada também no Censo deste ano.

O painel da PNAD Contínua está disponível no site ibge.gov.br.

