IBGE: preços da indústria registram alta de 10,12% este ano

Os preços da indústria subiram 1% no mês de junho, na comparação com maio, de acordo com os cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Embora a alta do Índice de Preços ao Produtor seja menos expressiva do que nos meses anteriores, este ano, o indicador já avançou 10,12%, o segundo maior acumulado pra um primeiro semestre em toda a série histórica, atrás apenas dos números do ano passado. Em 12 meses, a taxa chega a 18,78%.

O IPP mede a chamada inflação dos produtos na porta de fábrica, ou seja, antes da adição dos impostos e do frete. No mês avaliado, 15 das 24 atividades que compõem o indicador tiveram alta nos preços.

De acordo com analista da pesquisa, Murilo Alvim, os destaques foram o refino de petróleo e biocombustíveis, com aumento mensal de 4,05% e os alimentos, que ficaram 1,99% mais caros.

Por outro lado, o que evitou uma inflação maior, foi a queda de 2,89% nos preços da indústria extrativa, que ainda assim acumula 26,93% de aumento este ano.

Considerando as grandes categorias econômicas apuradas pelo IPP, o maior aumento veio dos bens intermediários, que subiram 1,04%. Já os bens de capital avançaram 0,98 e os bens de consumo, 0,92%.

