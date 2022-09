IBGE prevê safra recorde de grãos em 2022

A safra brasileira de grãos deve bater o recorde de 261,7 milhões de toneladas neste ano. A produção é 3,3% ou 8,5 milhões maior do que a safra colhida em 2021. Porém, a estimativa de agosto ficou 0,7% abaixo do total de julho, ou 1,8 milhão de toneladas a menos.

Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Na explicação do gerente da pesquisa, Carlos Barradas, a redução na estimativa de julho para agosto ocorreu devido a problemas climáticos, principalmente no Paraná, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Alagoas, Espírito Santo e Piauí.

Barradas ressaltou que esta oitava estimativa da safra mostra que a área colhida chegou a 73 milhões de hectares, 6,5% maior do que a área colhida em 2021. Segundo ele, isto significa que os produtores têm investido no aumento da produção da safra devido aos preços elevados das commodities agrícolas.

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos. Somados, representam 91,5% da estimativa da produção e respondem por 87,1% da área a ser colhida.

A produção de soja, principal cultura do país, apresentou queda de 11,9% em relação a 2021 e um crescimento de apenas 0,1% sobre julho. A redução se deve à falta de chuvas no centro-sul, no ano passado. Já a produção do arroz e do feijão, devem atender o consumo do mercado interno.

