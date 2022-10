IBGE: setor de serviços registou crescimento de 0,7% em agosto

O volume de serviços cresceu 0,7% em agosto, na comparação com o mês anterior, quando a alta chegou a 1,3%. O resultado foi o quarto positivo seguido, o que dá ao setor um ganho acumulado de 3,3% no período.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, mostram, ainda, que agora o setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia de covid-19, registrado em fevereiro de 2020, e fica apenas 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, alcançado em novembro de 2014.

Três das cinco atividades pesquisadas acompanharam o resultado positivo do índice geral. Entre elas, os destaques foram as de outros serviços, com alta de 6,7%; e de informação e comunicação, com 0,6%.

Os serviços prestados às famílias cresceram 1,0%. Foi a sexta alta seguida, período em que acumularam ganho de 10,7%. Apesar disso, o setor ainda está 4,8% abaixo do patamar pré-covid.

De acordo com o analista da pesquisa, Luiz Almeida, esse comportamento deve-se ao fato da atividade ter sido a mais afetada durante a pandemia. Ele explicou que, com o retorno das atividades presenciais, a queda das restrições e a diminuição do desemprego, a atividade vem reduzindo as perdas, mas ainda não chegou ao nível de fevereiro de 2020.

E lembrou que, durante a pandemia, os serviços prestados às famílias chegou a ficar cerca de 67% abaixo do patamar recorde, atingido em maio de 2014. Na comparação com agosto do ano passado, o volume de serviços cresceu 8,0%, a décima taxa positiva nesse indicador.

Entre as cinco atividades, a principal influência veio de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de 13,6%. Segundo o IBGE, o setor foi o mais impactado pelo aumento da receita das empresas de transporte rodoviário de cargas, rodoviário coletivo de passageiros, aéreo de passageiros, entre outros.

