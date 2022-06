Ibiza: assalto em casa de Ronaldo gera prejuízo de R$ 16,5 mi a Verratti

A casa do Ronaldo, em Ibiza, na Espanha, foi assaltada no último domingo (26). Curtindo as suas férias, Verratti, meia do PSG, alugou a residência do Fenômeno e teve seus pertences roubados. A imprensa espanhola estimou o prejuízo do atleta italiano em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões).

O jornal local, Diario de Ibiza, informou que Verratti e a sua família não estavam na casa no momento do assalto.

Em live nesta segunda-feira (27), em seu canal na Twitch, Ronaldo falou sobre o assalto. O sócio majoritário da SAF do Cruzeiro confirmou as informações da imprensa espanhola.

“Sim, galera. A minha casa foi assaltada em Ibiza. A casa estava alugada com um amigo e levaram muita coisa do inquilino, mas não estava a família dele em casa. Não tem relação comigo, não levaram nada meu, mas levaram dele”, afirmou Ronaldo.

Ronaldo está no Brasil e acompanhará as próximas duas partidas do Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, pela Série B: contra o Sport, nesta terça-feira (28), e frente ao Vila Nova-GO, na sexta-feira (1).

Apesar do assalto à sua residência em Ibiza, o Fenômeno confirmou que passará os meses de julho e agosto no local com familiares e amigos.