Ibrahimovic dá assistência, e Milan vence Lazio de virada pelo Italiano

Neste domingo, o Milan venceu a Lazio, fora de casa, por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Ciro Immobile fez para os mandantes no Estádio Olímpico de Roma, mas Olivier Giroud e Sandro Tonali garantiram a virada dos visitantes. Este último anotou o tento decisivo após passe do experiente Zlatan Ibrahimovic.

Com o resultado, o clube da capital fica na 6ª posição da Serie A e soma 56 pontos. Já o time de Milão, que possui 74, dorme na liderança da tabela – conta com dois pontos a mais do que a Internazionale. A rival da cidade, que jogou uma partida a menos, visita o Bologna, na quarta-feira, em duelo atrasado da 20ª rodada.

A Lazio retorna aos gramados no sábado, às 15h45 (de Brasília), quando visita o Spezia pelo torneio nacional. O Milan, por sua vez, recebe a Fiorentina, no próximo domingo, às 10 horas.

A Lazio, comandada por Maurizio Sarri, abriu o placar aos quatro minutos, com Immobile. O artilheiro recebeu belo cruzamento de Sergej Milinkovic-Savic pela direita e, de dentro da pequena área, só empurrou para o fundo das redes. Já o Milan de Stefano Pioli equilibrou as ações e finalizações algumas vezes, mas foi para o intervalo em desvantagem.

O Milan voltou bem do vestiário e igualou o marcador aos quatro minutos da etapa complementar, com Giroud. Após bela jogada de Rafael Leão pela esquerda, o francês recebeu bola rasteira na medida e completou. Para sacramentar a virada do time visitante, Tonali aproveitou passe de Ibrahimovic de cabeça, já aos 47, e empurrou a bola para o fundo da meta.

Genoa bate Cagliari

Também neste domingo, o Genoa venceu o Cagliari em casa. Milan Badelj marcou o único gol no Estádio Luigi Ferraris já aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, o Genoa segue na zona de rebaixamento: ocupa a 19ª posição e soma 25 pontos. Com três a mais, o Cagliari é o primeiro time fora do Z3.