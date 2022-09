Ibrahimovic estreia no cinema em ‘Asterix e Obelix’; veja o trailer

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic vai trocar os gramados pela tela de cinema? Pelo menos em 1º de fevereiro de 2023, data de estreia do filme “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom”. No trailer do filme, divulgado nesse domingo (25), o jogador aparece rapidamente, mostrando habilidades futebolísticas e também de artes marciais.

Prestes a completar 41 anos (em 3 de outubro), Ibra, que está afastado das atividades do Milan devido à lesão no joelho esquerdo, interpreta o soldado romano “Antivirus”.

Nas imagens divulgadas do longa de comédia de ação francês, dirigido por Guillaume Canet, o atacante sueco aparece golpeando um adversário durante uma batalha.

Em outro momento, ele chama atenção dos personagens Asterix e Obelix ao ser ovacionado com os braços abertos – sua marca registrada na comemoração de gols.

O longa-metragem é centrado na viagem dos protagonistas para a China. Inspirado em uma série de quadrinhos, conta a história da vida da dupla em meados do Império Romano.

Em suas redes sociais, Ibrahimovic repostou o trailer e escreveu: “Em breve. Viva a França”.

Não é a primeira incursão de esportistas na lendária série francesa. A produção de “Asterix nos Jogos Olímpicos”, filme de 2008, contou com participações especiais de Michael Schumacher e Zinedine Zidane.

Lesão de Ibra

O jogador sueco passou por cirurgia em maio deste ano após uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no fim da temporada passada.

Ibrahimovic tinha contrato com o Milan até julho deste ano, mas o clube acertou a renovação do atleta para mais uma temporada.

O sueco acumula 572 gols na carreira, além de ter conquistado 32 títulos nos clubes Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcelona, Inter de Milão, Juventus e Ajax.

No entanto, nos últimos anos, ele tem lidado com lesões – como em 2017, quando atuava pelo United e já havia precisado operar o joelho.