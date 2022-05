Ibrahimovic passa por cirurgia no joelho; recuperação será de ‘7 a 8 meses’

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic passou por cirurgia no joelho esquerdo e ficará parado por um período de “sete a oito meses”, informou nesta quarta-feira o Milan. O jogador de 40 anos ainda não anunciou se vai ou não se aposentar.

“A artroscopia estava programada há algum tempo para resolver definitivamente a instabilidade na articulação graças à reconstrução do ligamento cruzado anterior, com reforço lateral e reparação do menisco”, aponta o comunicado do clube, que foi campeão italiano no último domingo.

O sueco já foi operado no joelho esquerdo em junho de 2021, o que o tirou da Eurocopa com a Suécia e dificultou seu início de temporada. Ele também teve problemas no tendão de Aquiles este ano, ficando de fora de vários jogos.

Ibrahimovic deixou dúvidas sobre seu futuro depois da conquista do Campeonato Italiano, ao indicar que sua decisão “dependia” de respostas que esperava do ponto de vista físico.

“Antes tenho que fazer coisas para estar bem. Isso (aposentadoria) depende do que vai acontecer nos próximos dias”, disse o atacante.