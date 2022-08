Ícaro Silva gera climão ao se sentar na mesa com ex-BBBs durante o “Criança Esperança”

Ícaro Silva é ator da Globo e ficou em evidência na noite da última segunda-feira (15), depois de participar do “Criança Esperança“, projeto beneficiente da emissora. Isso por que o ator sentou ao lado de alguns ex-BBBs como Jade Picon e Paulo André e teve uma interação com Tadeu Schmidt, atual apresentador do “BBB”.

+ Eliana tem contrato milionário para garantir ida para a Globo

Ícaro se tornou o centro das atenções quando internautas relembraram a polêmica declaração do ator sobre reality show. Com alguns comentários na web sobre Ícaro Silva, o ator resolveu responder a um perfil no Twitter que comentou: “O Ícaro Silva no mesão com ex-BBB. Meu Deus, Boninho“. “Quem dirigiu o show foi Antônia Prado, não Boninho”, começou.

O Ícaro Silva no mesão com ex-bbb meu Deus Boninho HAHAHAHHAHA #CriançaEsperança

— Central Reality (@centralreality) August 16, 2022

“E era um mesão de grandes estrelas, incluindo Fernanda Torres, Ary Fontoura, Ailton Graça e Dira Paes, sabe? Maior honra do mundo estar ali junto com todos, inclusive com Jade e PA, que são um atleta e uma influenciadora”, respondeu o ator, que logo depois pagou o comentário. “Vocês não sabem p*rra nenhuma dos bastidores e ficam tentando ao máximo catar/criar uma notícia“, se posicionou o ator.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ícaro Silva (@icaro)

Ícaro Silva relembra treta feia com Tiago Leifert: “As pessoas discordam” Ícaro Silva relembrou uma briga com Tiago Leifert, que virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais antes do BBB 22. Na época, o ator criticou o programa após ser cotado para participar e o apresentador rebateu suas falas na internet. Em uma entrevista ao PocCast, Silva contou que gosta de programas “bagaceiros e populares”, e pode ser considerado chato por ser mais reservado.

“Quando eu era moleque, queria ter uma carreira cult. Mas foi muito bom porque eu entrei já numa coisa muito popular e entendi que sou popular, tenho apelo e gosto de falar com o público, por mais que às vezes não pareça”, contou Ícaro durante o bate-papo.

“Tem um monte de gente que acha que eu quero ser o pilar da alta cultura, e pelo contrário, eu adoro entretenimento bagaceiro, coisas populares. Eu sou um chato, então várias coisas que eu falo, as pessoas discordam. Não tenho o menor problema de ser quem eu sou. Hoje eu me sinto muito bem, muito confortável”, completou ele. Confira a entrevista completa:

Leia mais notícias dos famosos:

+ IZA faz selfie ao acordar e provoca usando lingerie minúscula: “Esse é meu bom dia”

+ Fê Paes Leme assume preocupação de noivo com organização do casamento

+ Emocionante! Jojo Todynho faz homenagem após morte de empresária: “Éramos tão apaixonadas”