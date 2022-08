Ida de Bolsonaro a debates na TV opõe ministros e ala ideológica

A participação de Jair Bolsonaro nos debates presidenciais na TV virou mais um tema de atrito entre ministros e integrantes da ala ideológica do governo e da campanha.

De um lado, ministros liderados por Paulo Guedes (Economia) defendem que o presidente da República não deve participar de nenhum debate no primeiro turno.

Em uma conversa recente, Guedes avaliou que Bolsonaro pode acabar se prejudicando, caso participe. A tese ganhou apoio dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).

Do outro lado, integrantes da ala ideológica do governo e membros da comunicação da campanha pregam que o atual chefe do Palácio do Planalto deve ir aos debates.

O argumento desse grupo é de que a participação de Bolsonaro nesses confrontos poderá ajudar a aumentar a rejeição dos outros candidatos, sobretudo a de Lula.

Por ora, Bolsonaro ainda não tomou uma decisão. O primeiro debate está marcado para 28 de agosto, na TV Bandeirantes. Lula já confirmou presença, como antecipou a coluna.

