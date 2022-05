Ídolo Thomas Muller renova com Bayern de Munique até 2024

O veterano e ídolo do Bayern de Munique, Thomas Muller renovou seu contrato com o clube. O atleta ampliou seu vínculo por mais um ano, indo até 2024.

O alemão chegou ao time ainda jovem, com apenas 10 anos de idade, e passou por todas as categorias de base antes de integrar a equipe profissional. O décimo título alemão consecutivo dos bávaros foi o 11º do atleta com a camisa do Bayern, sendo o jogador que mais vezes ergueu o troféu do Campeonato Alemão na história.

“Thomas Muller é um ícone que leva o emblema do clube no coração. O Bayern sempre se caracterizou pela continuidade e, portanto, estamos satisfeitos por termos conseguido estender o contrato deste importante jogador. alguém que assume a liderança e também é um personagem importante no vestiário com sua personalidade”, disse o CEO do clube, Oliver Kahn.

“Você não pode imaginar Thomas Muller sem o Bayern, nem o Bayern sem Muller. É por isso que estamos muito felizes por Thomas ter estendido seu contrato até o verão de 2024. Thomas é um líder que está sedento por mais conquistas e é um modelo dentro e fora do campo que encarna o Bayern melhor do que ninguém”, completou Hasan Salihamidzic , membro do conselho de esportes da equipe.

Além dos onze títulos nacionais, Muller conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa Europeia. O jogador também faturou seis vezes a Copa da Alemanha e a Copa do Mundo de 2014, pela seleção alemã. No período, foram 624 partidas com a camisa vermelha.