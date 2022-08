Idosa prega peça em clientes de mercado ao fingir que foi abandonada

Uma idosa de 83 anos comoveu clientes de um supermercado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza (CE). Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Dona Adalgisa sentada em uma cadeira de rodas, triste por ter sido “abandonada”. Mas tudo não passou de uma pegadinha.

A neta da idosa, Mayara Forte, gravou toda a situação. Os clientes que passavam pelo corredor se chocaram ao ver a mulher sozinha, com as mãos no rosto e “chorando”.

Alguns até sugeriram que os donos do local acionassem a família da idosa por meio dos alto-falantes. Até que Mayara revelou a brincadeira: “Gente, vou ser sincera com vocês, minha avó tem 83 anos, mas ela é uma palhaça, uma atriz”. A galera cai na gargalhada.

O vídeo foi compartilhado na última quinta-feira (25/8) e arrancou risos de muita gente.

