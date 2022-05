Idoso de 80 anos morre após explosão de gás em casa na Zona Leste de SP

Um idoso de 80 anos morreu depois de uma explosão causada por um vazamento de gás em Cangaíba, zona leste de São Paulo, quando parte do imóvel desabou. A vítima fazia reparos em eletrodomésticos para os moradores do arredores. Segundo o diretor da Defesa Civil, Gilmar de Souza, algum processo relacionado aos consertos pode ter gerado a explosão. “Provavelmente, algum gás envolvido nos consertos dos equipamentos. O local era um espaço confinado, com pouca ventilação. Provavelmente, tenha ocasionado a explosão, desmoronamento e óbito da vítima. O imóvel inteiro já foi realizado interdição. Já foi feita também a orientação aos familiares e a subprefeitura dará o apoio necessário para a família”, afirmou à Jovem Pan News. A explosão aconteceu nesta quarta-feira, 25. Zezinho, como era conhecido o morador, vivia com a filha, que não estava na casa no momento do acidente. “Era uma pessoa muito boa. É triste. Independente de ser uma pessoa conhecida, é um ser humano e da forma como aconteceu. É triste, um conhecido você sente né?”, afirmou Edi, vizinha da vítima. Moradores da região também relataram o estufamento das paredes da residência. As causas da explosão estão sendo investigadas.

*Com informações da repórter Nanny Cox