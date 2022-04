Idoso é morto a tiros após assalto e sequestro em Simões Filho

Um idoso de 79 anos foi morto a tiros após seu irmão ser assaltado e sequestrado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na última quarta-feira, 30, na região do Centro Industrial de Aratu (CIA).

De acordo com informações da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), policiais da unidade foram atender a ocorrências após serem informados sobre o roubo do veículo. O dono do carro, que estava dirigindo o veículo, um Prisma Preto, também foi levado pelos criminosos.

Já o idoso, identificado como José Firmino da Costa, foi baleado no local e socorrido por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais da 22ª CIPM estiveram no local e fizeram rondas, mas ninguém foi encontrado. O caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho).