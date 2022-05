Idoso morre após acidente de trânsito no centro de Itamaraju

Um idoso de 68 anos morreu depois que a moto que ele pilotava se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão de carga no município de Itamaraju. O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira (03), na região central.

A vítima identificada por Claudionor Pereira Santos chegou a ser socorrido por uma Unidade do SAMU 192 e encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas devido a gravidade dos ferimentos veio a óbito no leito hospitalar.

Ainda não se sabe o que causou acidente e a polícia segue investigando. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, mas não há detalhes sobre o sepultamento.