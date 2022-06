Idoso suspeito de estupro e cárcere privado é preso na Bahia

Um idoso suspeito de estupro e cárcere privado contra a enteada, de 41 anos, foi preso em Conceição do Coité. Ele foi preso em sua casa, após uma denúncia da vítima na delegacia.

“A mulher esteve na delegacia relatando as agressões físicas e o assédio. Ela tinha sinais de lesões nos braços e disse ter sido agredida pelo padrasto com socos e com um cabo de vassoura, arremessado contra a sua cabeça”, detalhou o delegado Edemir Luchini.

Ainda de acordo com os relatos da vítima, os abusos eram constantes e o suspeito a mantinha em cárcere privado, permitindo a sua saída apenas na companhia dele. “De imediato diligenciamos até a casa do suspeito, que não resistiu à prisão”, ressaltou Luchini.

Guias para exames de lesões corporais e conjunção carnal foram expedidas e requerida medidas protetivas de urgência para a vítima. O homem está à disposição da Justiça.