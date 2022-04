Idris Elba compartilha sua reação ao ver controles peludos do Xbox

A internet meio que surtou quando o Xbox revelou os controles promocionais oficiais do Sonic para acompanhar o novo filme no mês passado, e uma das estrelas do filme, Idris Elba, está verificando por si mesmo.

A IGN mostrou as versões Sonic e Knuckles dos controles para Elba, peludo azul recentemente e, embora o canal tenha reconhecido que ele os “amou”, ele também pareceu surpreso por serem um produto oficial do Xbox, revelando que achava que a equipe na IGN tinha acabado de “cortar uns chinelos e colar” no controle.

Idris Elba reacts to the official furry #Knuckles Xbox controller! #SonicMovie2 pic.twitter.com/0bAylFFCDz — IGN (@IGN) April 6, 2022

O próprio Dr. Robotnik, Jim Carrey, também foi presenteado com os dois controles peludos azul, mas supostamente tentou manter-se bem longe deles o tempo todo, enquanto também brincava, “não me toque com eles!”.