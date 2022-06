Em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) rescindiu o contrato com a Salutar, empresa responsável por fornecer alimentos a 15 unidades de saúde no Distrito Federal.

O Iges-DF é uma entidade privada de serviço social que gerencia os hospitais de Base e de Santa Maria, além de 13 unidades de pronto atendimento (UPAs). A Salutar fornecia a comida em todas essas unidades, mas uma paralisação de funcionários da fornecedora fez a relação entre contratante e contratada degringolar.

Contrato de alimentação milionário abre guerra entre Iges-DF e empresa

Mais sobre o assunto Distrito Federal Contrato de alimentação milionário abre guerra entre Iges-DF e empresa



Distrito Federal Sem acordo com empresa, Iges assume alimentação em unidades de saúde



Distrito Federal Iges diz que alimentação em hospitais não foi afetada com paralisação



Veja a publicação com a rescisão do contrato:

O acordo foi celebrado em abril de 2021, por um valor aproximado de R$ 73 milhões e com prazo de 24 meses. O rompimento ganhou publicidade em 12 de maio, quando o Iges informou que havia assumido as atividades de elaboração e fornecimento dos alimentos nas unidades hospitalares. Tarefa que, até então, era administrada pela Salutar.

Diante da decisão do instituto, a empresa procurou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com o objetivo de intermediar a rescisão do contrato.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Quer receber notícias do DF direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesdf.

O post Iges-DF suspende contrato de fornecimento de alimentos com a Salutar apareceu primeiro em Metrópoles.