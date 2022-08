Ignorada? Melody revela motivo de não ter ido ao Domingão

Melody causou burburinhos depois que Ana Castela apresentou o sucesso Pipoco sem a presença dela no Domingão desse domingo (14/8). Fãs questionaram nas redes sociais porque a cantora de 15 anos não tinha aparecido no programa também e ela revelou que não foi falta de convite.

“A Ana Castela foi ao Domingão com Huck, ao TVZ, ao Criança Esperança. A galera ficou comentando e questionando: ‘Por que a Melody não foi?’. Eu fui convidada para todos. Porém, normalmente, esses programas de televisão chamam em cima da hora e, para ir, eu preciso de um alvará específico que o juiz tem que assinar. E ele sempre demora para assinar, não dá tempo de ter esse alvará antes do programa”, explicou a adolescente no Instagram.

Ela lembrou ainda que todos os artistas envolvidos na música têm carreira solo e ela esteve em outros programas sem eles. “A música está bombando e ajudando os três.”

