IGP-DI fecha maio com variação de 0,69%

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna variou 0,69% em maio, percentual superior ao apurado no mês de abril. Com este resultado, o índice acumula alta de 7,17% no ano e 10,56% em 12 meses. Em maio de 2021, o IGP-DI havia subido 3,40% e acumulava elevação de 36,53% em um ano.

Apurado pelo Ibre, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o indicador acompanha a variação dos preços tanto dos bens de consumo, quanto os bens de produção e serve de indexador de algumas tarifas públicas. Para chegar ao resultado mensal, a FGV reúne e equaciona outros três subindicadores.

Em maio, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede a variação no atacado, variou 0,55%, também acima do que foi medido em abril. Os principais responsáveis pela aceleração foram os aumentos das commodities agrícolas, como milho, soja e cana de açúcar, equilibrados pelos recuos nos preços dos alimentos in natura e dos materiais e componentes para a manufatura.

Já o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação no varejo, desacelerou em maio, e subiu 0,50%. Seis das oito classes de despesa registraram decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para Alimentação, que avançou 0,45% e Transportes, com alta de 1,02%, mas que foram menores do que as verificadas em abril.

Por fim, o Índice Nacional de Custos da Construção subiu 2,28% em maio, frente a alta de 0,95% em abril. O resultado decorre do aumento do custo da mão de obra, que ficou 3,08% mais cara, enquanto os materiais e equipamentos e os serviços desaceleraram no mês passado.

A FGV ressalta ainda que, apesar da inflação ter sido maior em maio do que em abril, o índice de difusão, que mede a proporção de itens que ficaram mais caros, caiu e se situou em 74,84%.

