IGP-DI fica negativo em julho e fecha mês em -0,38%

A queda nos preços de produtos importantes na economia, como o minério de ferro, a soja, o milho, a gasolina e a energia elétrica fizeram o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) ficar negativo em julho. A taxa, de -0,38% ficou bem abaixo da registrada no mês anterior, de 0,62%.

Com o resultado, divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula alta de 7,44% no ano e 9,13% em 12 meses. Em julho de 2021, o índice havia subido 1,45% e acumulava elevação de 33,35% em 12 meses.

Na avaliação do economista da FGV, André Braz, as taxas negativas registradas neste mês de julho pelos dois componentes do IGP-DI que medem a inflação tanto do agronegócio e da indústria, como para o consumidor, refletem o comportamento mais lento na economia mundial.

O IGP-DI é um dos componentes usados no reajuste de tarifas do setor elétrico e de telefonia fixa e móvel.

