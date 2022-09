IGP-M cai 0,95% em setembro, o indicador acumula alta de 6,61% em 2022

O IGP-M, Índice Geral de Preços do Mercado, caiu 0,95% em setembro, após queda de 0,70% no mês anterior. Com o resultado, o indicador acumula alta de 6,61% em 2022 e de 8,25% em 12 meses. Em setembro do ano passado, o IGP-M havia caído 0,64% e acumulava alta de quase 25% em 12 meses.

Medido pelo Ibre – Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IGP-M é o índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel.

Já o Índice de Preços ao Consumidor, também divulgado pelo Ibre, caiu 0,08%, após recuo de 1,18% em agosto. Seis das oito classes de despesa componentes do IPC tiveram aumento nas taxas de variação. A principal contribuição delas foi o grupo Educação, Leitura e Recreação. Pressionado principalmente pelas passagens aéreas, cuja taxa passou de 17% em agosto para 27% em setembro. Também registraram aumento os grupos Transportes, Habitação, Vestuário, Comunicação e Saúde e Cuidados Pessoais.

Outro indicador medido pelo FGV-IBRE, o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, que monitora a evolução dos preços de materiais, serviços e mão-de-obra do setor, variou 0,10% em setembro.

