IGP-M registra queda de 0,70% em agosto

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado caiu 0,70% em agosto, após subir 0,21% no mês anterior. Com isso, o indicador acumula alta de 7,63% este ano e de 8,59% em 12 meses, muito abaixo da soma anual de 31,12% alcançada em agosto do ano passado.

O índice da Fundação Getulio Vargas geralmente é utilizado no reajuste dos aluguéis e calcula a variação dos preços no atacado, varejo e na construção.

Este mês, os grandes responsáveis pela deflação foram os combustíveis fósseis, que ficaram mais baratos após as reduções do ICMS e dos preços nas refinarias. No atacado, por exemplo, a gasolina, que tinha subido 4,47% em julho, agora caiu 8,23%. Já o Diesel que tinha subido 12,68% agora caiu 2,97%.

Para o consumidor final, essa influência apareceu principalmente nas passagens aéreas, que ficaram 17,32% mais baratas e no etanol, com queda de quase 10%.

Observando subindices que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que se refere aos preços no atacado, caiu 0,71% em agosto, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor, termômetro das variações no varejo, recuou 1,18%.

Além da redução de 4,84% nos itens do grupo Transportes, também houve arrefecimento este mês em outras 5 das 8 classes de despesa. Merecem destaque os itens do grupo Educação, Leitura e Recreação, com queda de 3,07%, e os alimentos, que desaceleraram, com alta de 0,44% frente a 1,47% em julho.

O mesmo comportamento foi medido pelo Índice Nacional de Custo da Construção, que tinha subido 1,16% no mês passado e agora variou 0,33%.

