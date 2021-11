Igreja Batista da Liberdade promove “Culto da SAUDADE”

Destaque



Publicado em 15 de nov de 2021 e atualizado às 18:31

Acontecerá no próximo sábado dia 20/11 na Igreja Batista da Liberdade as 19:00hrs, uma programação ESPECIAL repleto de nostalgia, com título, CULTO da SAUDADE.

Dentre o esboço do intitulado de ESPECIAL, CULTO da SAUDADE, ocorrerá apresentações acústicas com o cantor Marcos Miranda e banda MM BROTHERS, que interpretará as canções dos cantores, Paulo Baruk, Grupo Logos, Oséas de Paula, banda Novo Som, dentre outros, que marcaram época nas décadas dos anos 70, 80, 90.

E evento ainda contará com a apresentação cantores, Sérgio Jardim, Ronaldo

Adeane, Anailta, Sérgio Jardim, Coral IBL, Grupo de coreografia e outros.

O público ainda terá a oportunidade visualizar uma exposição de arte, com peças de uso da época.

Podendo observar e compartilhar da reflexão exposta pelo Pastor Vanildo Sampaio.

Os dirigentes externam o convite a população itamarajuense, onde poderão usufruir de momentos espirituais e culturais, além de desfrutar da arte por meio da música.

A frente da coordenação geral do evento está o cantor Marcos Miranda.

Autoridades e representantes da sociedade organizada de Itamaraju, irão participar do evento.

Venha participar, A Igreja Batista da Liberdade está localizada à Avenida Liberdade, no número 361.

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. MT 11:28