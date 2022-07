Ilha Record 2: Caique Aguiar é o terceiro exilado

Caique Aguiar perdeu o Desafio de Sobrevivência e foi o terceiro exilado na Ilha Record 2. Nesta quinta-feira (28), o personal disputou uma prova emocionante com Raphael e acabou deixando a Vila após a derrota.

+ Ilha Record: Kaik Pereira e Raphael Sander se desentendem durante votação

A competição consistia em manter uma estrutura firme e derrubar as peças necessárias para que as peças não caíssem. No final da competição, a estrutura de Caique acabou caindo e o ator finalizou a prova de forma mais rápida.

Confira o momento:

Raphael venceu o Desafio de Sobrevivência, vai voltar como Comandante e de quebra ganhou mais dois pedaços de mapa! #DesafioNaIlha pic.twitter.com/g0fs6jimRR

— Ilha Record (@ilharecord) July 29, 2022

Raphael promete agitar a Vila após vencer o desafio Após vencer o Desafio de Sobrevivência, Raphael falou sobre suas expectativas para voltar ao game. Mariana Rios perguntou como seria a volta do ator para a Vila, já que ele perdeu a companhia de Caique, um dos grandes aliados no jogo.

“É um misto de alegria por ter conseguido sobreviver ao desafio. Também um pouco de tristeza porque Caicão está indo embora. Mas, pode ter certeza que eu to aqui pra tacar fogo na Vila e sair como vencedor desse prêmio”, disparou o artista.

Confira as últimas novidades da TV:

+ SBT impressiona e prepara reality show inédito; saiba tudo sobre ‘Hotel dos Famosos’

+ ‘Vai Pra Onde Mozão?’: Bruno De Luca se prepara para gravar programa no Multishow

+ Vai embora? Ana Maria Braga faz revelação inesperada sobre saída de Gil do Vigor do Mais Você

BOMBOU: LÉO SANTANA recebe BRINQUEDO ADULTO de FÃ e TOMA ATITUDE INUSITADA