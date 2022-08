Ilha Record: Após pedir Stephanie Viegas em namoro no reality, Nakagima posta declaração romântica à amada

Romance no ar! No episódio dessa terça-feira (30), do “Ilha Record“, o surfista Flávio Nakagima pediu a influenciadora Stephanie Viegas em namoro durante o reality, com aliança improvisada, e encantou a web. Nas redes, Nakagima postou um vídeo muito fofo com Sté e anunciou que o casal realmente está junto.

“Fim de mistério! Sim, estamos juntos e muito juntos. Ela me pegou de surpresa e que surpresa boa, na vida as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera, e ela não foi diferente, chegou de uma forma que eu nunca imaginava, lambendo meu rosto e sem dente, que aventura boa”, iniciou Nakagima.

“E se não fosse ali, não seria em outro lugar, coisas que tem que acontecer naquela hora e naquele lugar, de uma forma natural, coisas que não tem explicação e sim sentimentos, da forma de olhar, de tocar, de sentir. Obrigado por cada dia do meu lado e por cuidar de mim, pode ter certeza que irei te fazer a mulher mais feliz do mundo! Te amo”, declarou o surfista, que logo em seguida recebeu a resposta de sua amada. “Ai eu te amo, meu carrapato”, brincou Sté.

Sté Viegas também fez uma publicação carinhosa para Nakagima Sté também não deixou de declarar o seu amor para Nakagima nessa terça (30), e postou um vídeo do casal com momentos de muito amor e revelou que se sente segura ao lado do surfista.

“E eu mordi minha língua… de alguém que eu não gostava, pra alguém que quero viver ao lado. Decidida à nunca mais namorar, cansada das tristezas e decepções da vida, você me ouvia e mal sabíamos que isso seria impossível porque estávamos pra viver nossa história… foram meses que precisei conviver com ele pra saber o quanto especial e essencial seria na minha vida… ele foi minha rocha nos dias difíceis e hoje ele se tornou meu mar de leveza, meu riso e minha essência sem casca de proteção”, declarou a musa.

“Todos os dias que passamos juntos com a convivência fui aos poucos cedendo ao seu afeto e vendo que sou mais feliz ao seu lado. Com você consigo me sentir segura pra mostrar meu verdadeiro ‘eu’ sem me sentir julgada, sempre amada e muito valorizada, te amo”, concluiu Sté.

