Ilha Record: Caique Aguiar finalmente chega ao exílio: “As férias acabaram”

Caique Aguiar finalmente chegou ao Exílio após perder o Desafio de Sobrevivência. Na noite desta sexta-feira (29), o modelo encontou Kaio e Vitória na caverna e garantiu que vai “acabar com as férias” dos dois.

“As primeiras impressões ao entrar no exílio foram as piores, né? Eu não imaginei que seria dessa maneira”, disparou Caique ao conhecer a caverna.

Vitória e Kaio resolveram pregar uma peça ao novato. Os dois disseram que a influenciadora tem alguns poderes por ser a primeira exilada do reality show. “Eu escolho onde dorme cada um que for descendo”, contou Vitória ao decidir a cama do personal. Confira:

“As primeiras impressões ao entrar no Exílio foram as piores”. Olha só a chegada do Caique no Exílio. #IlhaRecord pic.twitter.com/lpxLCnYku5

— Ilha Record (@ilharecord) July 30, 2022

Raphael retorna à Vila para agitar o jogo Raphael, que venceu o Desafio de Sobrevivência, voltou para a Vila nesta sexta-feira (29) e deixou o climão instalado. Os exploradores chegaram a aplaudir o ator pela vitória na prova, mas não gostaram muito do resultado.

“Eu acho que eles já estavam esperando que não seria uma companhia tão incrível que estaria chegando. O Caicão gosta de provocar mesmo, acho que ele vai dar uma bagunçada lá embaixo [Exílio]. Eu sei que tem alguém ponta firme pra estar me defendendo”, disparou Raphael sobre sua volta.

