Ilha Record: Dinâmica de votação deixa casal em risco e explorador quebra protocolo

Mais uma votação aconteceu no “Ilha Record” e deixou o casal , que protagonizou o primeiro beijo da edição, correndo risco de deixar a competição. A edição desta quarta-feira (10) mostrou como foi a votação da vila que colocou Stephanie Viegas e Nakagima no Desafio de Sobrevivência da semana. Nos próximos episódios, os dois terão que se enfrentar na arena de provas e lutarão para não serem enviados à caverna do exílio.

Logo no começo da dinâmica, Kaio Viana fez sua indicação como comandante da tribo Esmeralda e o funkeiro mirou em Nakagima, o que não deu chance para o adversário escapar da berlinda. Na votação pela sede, Ste foi a mais atacada e recebeu cinco votos.

“Não jogou, não apareceu no jogo”, disse Kaio ao indicar o Explorador para o desafio de amanhã #VotaçãoNaIlha pic.twitter.com/xleQ0WP19H

E Ste foi a mais votada pela Vila! Ela vai enfrentar o Nakagima no Desafio de Sobrevivência #VotaçãoNaIlha pic.twitter.com/3w0coOewzq

Quando foi votar, Fábio se emocionou bastante e surpreendeu a todos ao tentar atacar a si mesmo. A atitude veio após ele ser acusado de fazer comentários machistas sobre as mulheres do reality. Apesar de ter se defendido, ele demonstrou estar abalado com as falas dos adversários e caiu no choro ao anunciar seu voto: “A pedrada que eu vou dar hoje é para uma pessoa que veio para jogar, vencer, mas o maior objetivo dela era não errar com ela mesma. Nesse ciclo aconteceu um fato que a índole dessa pessoa foi colocada em dúvida, tudo aconteceu porque essa pessoa deu uma brecha”, iniciou ele.

Ao tentar votar em si mesmo, o ex-jogador foi impedido por Mariana Rios. “Fábio, você não pode fazer isso“, avisou a apresentadora. “Eu não tenho minha mãe aqui comigo, mas vivo pela minha mãe. Para uma mãe, a maior decepção é um filho decepcionar. Eu sei que eu não decepcionei, mas tudo que aconteceu foi por culpa minha. Como perdão à minha mãe, eu quero dar essa pedrada em mim“, completou ele, ignorando o comentário de Mariana.

Braz surpreendeu a todos na hora de votar hoje #VotaçãoNaIlha pic.twitter.com/UgDIniFvaU

Mariana, no entanto, insistiu que ele não poderia tomar a atitude e pediu que outro nome fosse anunciado. “Eu vou votar então em uma pessoa que não corre risco“, disse Braz, que mirou em Kaik Pereira.

“Eu não aceito de forma nenhuma a pessoa apontar o dedo pra mim e falar coisas que me deixam frustrada e humilhada” #VotaçãoNaIlha pic.twitter.com/b8L13jnsUa

Solange e Jaciara discutem no exílio e situação mal resolvida vem a tona No exílio, após acompanharem o jogo da discórdia que foi ao ar nesta terça-feira (10), as ex-competidoras Jaciara Dias e Solange Gomes discutiram. Isso porque a empresária lembrou que a ex-Banheira do Gugu também havia feito comentários envolvendo sua higiene íntima e se revoltou: “O que você fez comigo, e o que fizeram hoje com a Stephanie, eu não concordo, meus valores estão acima disso“, reclamou Jaciara.

“Você está aqui jogando ou o que você está fazendo aqui? Você está dizendo que eu te humilhei. Você deu brecha, você falou que não lavava as suas calcinhas”, rebateu Solange. “Eu não jogo sujo. Você fez isso. Eu te dei brecha para me humilhar? Eu não te dei brecha para você me humilhar, para você falar de mim”, continuou a empresária.

Irritada, Solange perdeu a paciência e acusou a colega de exílio. “Para de querer se fazer de vítima, o tempo todo quer se fazer de vítima. Por que você veio para cá então? Agora fica falando: ‘Fui humilhada’. Fica em casa, dá a chance para outra pessoa”, completou a modelo. Confira a discussão:

Eita que o clima no Exílio também esquentou! Jaciara e Solange discutiram #IlhaRecord pic.twitter.com/t8B0NZR4xX

