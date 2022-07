Ilha Record: Exilados interferem no jogo e líderes da equipe mudam. Confira tudo que aconteceu!

A noite desta segunda-feira (25) foi cheia de emoções para os confinados do “Ilha Record“. Kaik teve a oportunidade de voltar como Comandante e escolher quem seria o líder do time oposto, além disso Vitória e Kaio, que estão no Exílio, resolveram mexer no jogo e os confinados enfrentarem um desafio com comidas exóticas.

Caíque Aguiar, que está se tornando um dos principais alvos dos participantes, usou uma pedra do “colar dos poderes” para se defender do ataque dos exilados. Escolhidos por Vitória e Kaio para não ocuparem o posto de Comandantes da semana, Raphael e Solange só assistiram Caíque usar uma pedra do colar para se livrar desse ataque. Deste modo, Solange Gomes, assumiu a equipe Esmeralda por decisão de Kaik.

Mariana Rios, apresentadora desta edição, avisou que os Comandantes precisavam escolher participantes para duelarem com o time rival com provas que exigiam: pontaria, força, resistência, raciocínio e coragem. Ste Viegas tentou fazer corpo mole para continuar no time perdedor, e Solange não gostou de ver a atitude da exploradora: “Mesmo fazendo corpo mole eu não tinha como fazer o que a Solange queria. Mas foi bom, por mais que estivesse me dando irritação, eu parava e escutava ela e assim comia meu tempo”, disse a influenciadora.

O segundo desafio aconteceu entre Raphael e Jaciara e na prova de coragem, eles precisavam comer cinco pratos exóticos que envolviam as seguintes comidas: vísceras com quiabo, coração bovino cru com vinagre e suco de miúdos de frango com rabanete. Jaciara teve o melhor desempenho, mas sua rapidez incomodou Raphael, que comentou: “Está todo babado, para fora”. “Aqui não é aula de esquenta, é para ganhar prova. Se fosse para entrar pelo olho, ouvido…”, falou a baiana.

