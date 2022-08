Ilha Record: Prova de Equipes faz com que rivais batam boca: “Não faz corpo mole”

A disputa na Prova das Equipes foi ao ar na edição do “Ilha Record” desta segunda-feira (08). Caique Aguiar trocou farpas com Ste Viegas quando o ex-Fazenda acusou a participante de não ter se esforçado em outras dinâmicas do reality e causou um climão no time Ametista.

Na disputa, os competidores tinham que percorrer um circuito e depois precisavam acertar balões com água em um recipiente. Segundo uma ordem do guardião, as exiladas Jaciara Dias, Solange Gomes e Vitória Bellato escolheram quem estaria em cada equipe e por isso, Ste acabou caindo de paraquedas ao lado de Caique, Kaik Pereira e Raphael Sander. Enquanto isso, o time de Esmeralda foi formado por Kaio Viana, Bruno Sutter, Fábio Braz, Whendy Tavares e Nakagima.

Depois da divisão de equipes, Caique alfinetou: “Espero que não tenha corpo mole. Corpo mole é ruim”, reclamou enquanto sugerindo que Ste havia falhado em outra prova por não ter se esforçado o suficiente. Irritada, a influenciadora questionou o motivo da provocação e completou: “Eu fui colocada aqui, eu não escolhi estar aqui“. Em sua vez de competir, a ex-MTV começou a passar mal enquanto tentava completar o percurso: “Vamos, Stefanie. Bora”, gritou Caique. “Eu não tenho força“, rebateu ela.

Após o término da prova, Mariana Rios anunciou a equipe vencedora. Com o tempo de 25 minutos e 11 segundos, o time Esmeralda se deu bem e escanteou o time Amestista, que terminou a atividade em 21 minutos e 36 segundos.

Confira como foi a prova:

Ilha Record tem surto de candidíase e participante dispara: “Todo mundo teve” Segundo informações divulgadas pelo colunista Adriel Marques, do site Em Off, uma das participantes do reality da record, Ste Viegas, afirmou que ela e outras integrantes do elenco acabaram tendo candidíase. “Eu vou falar um bagulho. Todo mundo teve candidíase na porr* do programa. Eu tive candidíase, outras duas meninas tiveram e ninguém ficou chateada com isso. Não virou pauta na vida de nenhuma outra mulher. Porr*, candidíase é imunidade baixa car*lh*”, declarou ela ao portal.

A ex-De Férias com o Ex também fez questão de explicar que a doença não possui relação com falta de higiene. “Não tem nada a ver com sujeira ou falta de limpeza, tá ligado? Então isso, para mim, é irritante. Todo mundo fingindo estar com pena de uma situação, sendo que outras mulheres que ficaram com a porr* da candidíase não viraram pauta. O que é isso brother!”.

Para Ste, uma das coisas mais lhe irritou e incomodou foi a hipocrisia de algumas pessoas ao usarem a situação para jogar hate em sua rede social. “As pessoas estão se aproveitando de uma causa que não é nobre, entendeu? Tem muita hipocrisia. Eu estou cansada disso! Eu não acho legal, eu não sou a favor do hater”.

