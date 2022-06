Imagens fortes: gata leva chute e fica com focinho desfigurado no DF

Uma veterinária do Distrito Federal luta para salvar uma gatinha, de 3 anos, vítima de maus-tratos. O animal foi resgatado nessa terça-feira (7/6), em Planaltina, com a face completamente desfigurada e está sob os cuidados de uma clínica na Asa Norte.

Segundo a médica veterinária, o autor das agressões não foi identificado e os ferimentos teriam sido causados por um chute e agravados pela omissão de socorro. As imagens são fortes.

“Deslocou a mandíbula, não conseguiu comer e ficou nesse estado. A pele necrosou e a face foi desfigurada”, comenta a veterinária Isabela Simas, responsável pelo resgate.

Veja imagens do animal:



cenas-fortes

gato vítimas de maus-tratos.jpeg3 Animal foi resgatado nessa terça-feira (7/6), em Planaltina

Material cedido ao Metrópoles

gato vítimas de maus-tratos.jpeg2 Gata ficou com a face desfigurada após ser agredida

Material cedido ao Metrópoles

gato vítimas de maus-tratos Felino está sob cuidado em uma clínica na Asa Norte

Material cedido ao Metrópoles

0

Confira imagens da felina:

Mais sobre o assunto Brasil Caseiro é preso por maus-tratos e abuso sexual contra cadela em Goiás



Futebol Zagueiro se declara culpado em caso de maus-tratos contra gato



Distrito Federal Por maus-tratos ou morte de donos, Justiça manda animais à Zoonoses



Brasil Homem que transportou pássaros em motor responderá por maus-tratos



No momento, o custo está sendo pago apenas pela veterinária, e deve ultrapassar a casa dos R$ 6 mil devido à cirurgia de reconstrução.

“Precisará de cirurgia reconstrutiva da face, pois não respira mais pelo nariz, danificou tudo”, revela Isabela. “Ela entrou em coma, quase morreu, pensamos até em eutanásia, mas resolvi tentar salvá-la”.

Ações judiciais e tratamento no DF reduziram em 39% eutanásia em cães

Quem quiser saber mais sobre o caso e ajudar a gatinha pode entrar em contato por meio do número (61) 99955-3096. O Pix para doações é o CPF 043.042.351-92.

Cadela é esganada na Asa Norte

Episódios de violência contra cães, gatos e outros animais de estimação têm sido comuns no Distrito Federal. No último dia 19, o Metrópoles mostrou o caso onde um homem esganou uma cadela em um gramado situado entre as quadras 202 e 203 Norte. O local é apelidado pelos moradores de “campinho dos cachorros”.

A dona de uma dachshund, popularmente conhecido como “salsicha”, estava com o pet no gramado, junto de outros moradores da vizinhança, quando um homem teria se irritado com a cadela, chamada Bigu, porque o animal estaria latindo para o seu cachorro. Após largar a cadela, ele teria dito à dona de Bigu que, “se ninguém educa, alguém tem que educar”.

Restos mortais de cães em freezers

A 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) investiga um outro caso de maus-tratos a animais, ocorrido numa chácara na zona rural da região administrativa. O dono de um suposto abrigo de animais armazenava restos mortais de cães e gatos em geladeiras e freezers no local.

Dentro de um galpão da chácara, a PCDF e protetores de animais encontraram ossadas de animais dentro de sacos de ração.

Estrangulado e morto após discussão entre vizinhos

Em março, uma cachorrinha de estimação sem raça definida foi estrangulada até a morte, em Águas Lindas (GO). O município fica a cerca de 51km de distância do Distrito Federal. A cadelinha foi morta após uma discussão entre vizinhos. O suposto autor do crime de maus-tratos acabou preso.

O dono da cachorrinha teria tido uma discussão com o vizinho. Segundo o tutor, o desafeto teria arrastado a cadelinha para a rua e a estrangulado até a morte. Em depoimento à polícia, Pedro teria admitido o crime. Mas apresentou outra versão, alegando que teria matado a cachorra para se defender. Ele teria dado um chute no cão, que bateu a cabeça na parede e morreu.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Quer receber notícias do DF direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesdf.

O post Imagens fortes: gata leva chute e fica com focinho desfigurado no DF apareceu primeiro em Metrópoles.