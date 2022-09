Imbatível, Alison dos Santos vence etapa da Diamond League na Bélgica

O brasileiro Alison dos Santos continua imbatível em 2022. Nesta sexta-feira (2), o paulista venceu os 400 metros (m) com barreiras na etapa de Bruxelas (Bélgica) da Liga Diamante, principal circuito de atletismo do mundo. Ele completou a prova em 47s54, com o norte-americano Khallifah Rosser em segundo lugar (47s88) e o francês Wilfried Happio herdando a medalha de bronze (48s61), após a desclassificação de CJ Allen, dos Estados Unidos.

Piu, como é conhecido o barreirista, ganhou ouro nas cinco etapas que disputou da Liga Diamante neste ano, em Doha (Catar), Eugene (Estados Unidos), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia) e Slask (Polônia). Além disso, o paulista foi campeão mundial em Eugene, em julho, obtendo a melhor marca do ano (46s29) e a terceira da história dos 400 m com barreiras.

Outro brasileiro a conquistar medalha nesta sexta foi Almir Júnior. O gaúcho foi bronze no salto triplo, atingindo 16,81 metros. O cubano Lázaro Martínez ficou com o ouro (17,49 m), enquanto Hugues Zango, de Burkina Faso, vice-campeão mundial em Eugene, conquistou a prata (17,40 m).

A próxima etapa da Liga Diamante será a última da temporada, entre quarta-feira (7) e quinta-feira (8), em Zurique (Suíça). O evento reunirá os melhores atletas de cada prova, com base nos resultados anteriores do circuito.