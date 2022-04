IMEI: O que é, para que serve e como consultar?

O código IMEI significa o International Mobile Equipment Identity. Em outras palavras, significa a Identificação Internacional de Equipamento Móvel, em português. Em suma, se trata de um número único e global, que está presente em aparelhos telefônicos como celulares.

Ao fazer uma analogia com seres humanos, o IMEI equivale ao número do CPF e é usado como ID. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o IMEI é formado por 4 grupos de números, apresentando uma sequência parecida a essa: 001970-01-010000-0.

Entretanto, qual a importância de saber esse código IMEI? Como fazer a consulta do código do seu smartphone? Abaixo, confira as respostas.

Por que é importante saber o código IMEI do seu celular?

Em suma, a Agência afirma que manter o número em segurança é essencial caso você perca ou alguém roube o seu celular. Além disso, saber sobre esse assunto é fundamental antes de comprar um aparelho novo ou usado.

No caso de roubos:

Segundo o Art. 4º, VII, “a” da Resolução nº 632/2014 da Anatel, se você perder o seu celular ou se ele for roubado, é necessário comunicar o fato para a sua operadora de telefonia, e pedir o bloqueio. Após se identificar, basta informar o número do telefone celular.

De acordo com a agência regulada, “Não há mais necessidade de fornecer o IMEI. Além disso, quem perdeu o celular e, depois de bloqueá-lo, reencontrou o aparelho, pode fazer o desbloqueio ligando novamente para a prestadora”.

Além disso, no caso de roubo, é necessário ir até uma delegacia e registrar a ocorrência. Você também pode realizar o procedimento pela internet, se a polícia da sua região possibilitar o registro online, no caso de furtos. Em alguns estados, o bloqueio pode ser realizado pela polícia no momento do registro da ocorrência.

No caso de compra de celular novo ou usado

Em suma, com o IMEI na mão, o comprador pode ver se o número que aparece na caixa, o do adesivo e o que aparece ao discar *#06#, são os mesmos. Ou seja, se os números apresentados diferir, a chance do celular ser irregular é grande.

Ademais, os aparelhos não certificados pela Anatel, comprados no exterior ou alterados por razões diversas, podem ser bloqueados. Ou ainda, ter impedimentos de operar em território nacional.

De acordo com o site da Anatel,

“Contrabandistas e falsificadores de aparelhos celulares usam números falsos ou clonados de IMEI. É muito importante que o consumidor esteja atento na hora de comprar um celular, preferindo um fornecedor confiável e sempre exigindo nota fiscal”.

Por fim, vale ressaltar que os celulares com mais de um SIM Card, possuem um IMEI para cada chip. Sendo assim, é necessário ver os IMEIs em todos os casos explicados acima.

Como consultar o IMEI do celular na Anatel?

Hoje em dia, o Brasil tem um sistema que bloqueia os celulares piratas, que são aqueles aparelhos que não possuem IMEI registrado. Sendo assim, para saber se o seu telefone está bloqueado, é possível consultar no site da Anatel.

Entre no site da Anatel;

Em seguida, clique em “Consulte aqui a situação do seu aparelho celular”;

Depois disso, digite o número do IMEI do seu celular e clique em consultar.

Em suma, se o seu smartphone estiver regular, você receberá a mensagem informando que não existem restrições de uso. Sendo assim, antes de comprar um aparelho, novo ou usado, é necessário pedir o código, e consultar o IMEI do celular na Anatel.

Como saber qual o IMEI do seu celular?

Em suma, existem formas diferentes:

A primeira é na caixa do celular. O IMEI vem impresso em uma etiqueta.

A segunda forma é por meio da capa traseira do celular. Ou seja, se o seu aparelho tem a capa traseira destacável, o IMEI do celular fica em uma etiqueta colada atrás da bateria.

Ou ainda, você pode achar o IMEI em um adesivo colado dentro da bandeja do cartão SIM.

Por fim, o meio mais fácil de consultar IMEI do celular, é ligar para o número *#06#. Depois de ligar para este número, aparecerá o IMEI na tela do seu telefone.